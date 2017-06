Partilhar o artigo Regulador abre sete processos de contraordenação com `drones` e faz queixa ao MP Imprimir o artigo Regulador abre sete processos de contraordenação com `drones` e faz queixa ao MP Enviar por email o artigo Regulador abre sete processos de contraordenação com `drones` e faz queixa ao MP Aumentar a fonte do artigo Regulador abre sete processos de contraordenação com `drones` e faz queixa ao MP Diminuir a fonte do artigo Regulador abre sete processos de contraordenação com `drones` e faz queixa ao MP Ouvir o artigo Regulador abre sete processos de contraordenação com `drones` e faz queixa ao MP

Tópicos:

Aviação,