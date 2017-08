Regulador brasileiro aprova reajustamento de 9,34% na tarifa da EDP Espírito Santo

Lusa 01 Ago, 2017, 17:00 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP refere que "a entidade reguladora do setor eléctrico brasileiro, a ANEEL, aprovou o índice médio do reajustamento anual das tarifas da EDP Espírito Santo em 9,34%, para o período entre 07 de agosto de 2017 e 06 de agosto de 2018".

No processo de reajustamento tarifário anual, a ANEEL considera a variação de custos que as empresas tiveram no decorrer dos 12 meses anteriores, explica o grupo português.

A fórmula de cálculo inclui custos controláveis, sobre os quais incide inflação e custos não controláveis, como energia adquirida a produtores, encargos setoriais e encargos de transporte, além de ajustes financeiros reconhecidos pela ANEEL.

A parcela respeitante aos custos controláveis foi reajustada com uma descida de 2,52%.

A informação destaca também "o efeito dos novos valores de tarifas de uso do sistema de transmissão", homologados através de uma resolução da ANEEL, "cuja incorporação nos custos de transporte a serem arrecadados nos próximos 12 meses explica uma subida de 6,68% no efeito médio percebido pelo consumidor".