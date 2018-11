Regulador de aviação timorense vai ouvir operadoras sobre aumento de preços

Lusa13 Nov, 2018, 08:16 | Economia

"Temos estado a receber muitas queixas do público sobre o aumento dos preços nas últimas duas semanas", confirmou à Lusa o presidente da Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste, Sabino Henriques.

"Tem havido alguma procura acrescida nas últimas semanas, mas vamos reunir com os operadores para saber o que se passa. E vamos dar instruções para que também controlem alguns dos agentes de viagens que por vezes não obedecem aos preços fixados", explicou.

Sabino Henriques disse que nas ligações entre Díli e a ilha indonésia de Bali o Governo tinha chegado a um acordo, no passado, para fixar os preços mínimos e máximos a aplicar na rota.

No caso da transportadora aérea indonésia Sriwijaya, o preço varia entre 85 e 260 dólares (entre 76 e 231 euros) em cada sentido, enquanto na companhia de baixo custo Citilink entre 100 e 260 dólares.

"As empresas têm que vender preços dentro desta margem", explicou.

Nas últimas semanas, surgiram nas redes sociais várias denuncias sobre um aumento significativo nos preços, que passaram de cerca de 250 (ida e volta) para quase esse valor em cada percurso.

Uma petição a pedir a intervenção do Governo está já a decorrer, com denúncias de que alguns bilhetes estão à venda por quase 390 dólares em cada percurso, ou seja acima do valor acordado.

O presidente da associação de consumidores timorenses Tane Consumidor, António Ramos, disse à Lusa que está previsto hoje um encontro com as autoridades para discutir o assunto.

"O aumento dos preços prejudica a economia nacional, porque afeta diretamente o setor do turismo e a circulação dos bens e serviços", considerou.

Ainda que os preços aumentem no período do Natal e final do ano, os preços elevados mantêm-se até ao final do primeiro trimestre do ano. Em março do próximo ano, uma viagem de ida e volta Díli-Bali custava pelo menos 350 dólares, de acordo com várias plataformas `online`, incluindo páginas das próprias empresas aéreas.

Vários utilizadores afirmaram tratar-se de uma "vergonhosa ação concertada de aumento de preços das viagens" pelas duas transportadoras, colocando a rota a preços quatro ou cinco vezes mais caros do que rotas de dimensão idêntica na região.

Além de Bali, Díli tem ligações aéreas regulares com Darwin, no norte da Austrália, e com Singapura, nos dois casos com preços bastante elevados.