Regulador dos seguros interveio para controlar investimentos da Fidelidade na chinesa Fosun

Lusa 11 Jul, 2017, 20:21 | Economia

"Do processo de supervisão que fazemos garanto que não há utilização de fundos da Fidelidade em proveitos de outras entidades que não seja o seu negócio", afirmou hoje o presidente de Autoridade de Supervisão e de Fundos de Pensões (ASF), no Parlamento.

José Almaça foi hoje ouvido na comissão parlamentar de orçamento e finanças, tendo sido questionado tanto pelo CDS como pelo PCP sobre suspeitas de financiamento da Fidelidade à sua própria aquisição.

Em 2014, a maioria do capital da Fidelidade - o maior grupo segurador a operar em Portugal - foi vendido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) aos chineses da Fosun, num negócio acordado em 1.100 milhões de euros.

Posteriormente, surgiram notícias de que ainda nesse ano a Fidelidade teria investido mil milhões de euros em dívida emitida por um veículo da própria Fosun.

Em resposta, o presidente da ASF afirmou que "quando o assunto se detetou resolveu-se logo", sem explicitar mais pormenores sobre o processo.

Já à margem, em declarações à Lusa, José Almaça explicou que a ASF teve conhecimento da operação e que considerou que o investimento nos títulos de dívida não cumpria na totalidade as normas, pelo que esses títulos foram vendidos pela Fidelidade em mercado, uma vez que eram cotados.

"Eles [a Fosun] investiram dentro da política de investimentos e nós entendemos que aquilo não devia continuar e foi reduzido, está arrumado há três anos", reiterou José Almaça.

Segundo o responsável pelo regulador dos seguros, as empresas seguradoras têm normas para investimentos em empresas do seu acionista e neste momento a Fidelidade "está a cumprir com todas as regras".

A China tornou-se, nos últimos anos, um dos principais investidores em Portugal, comprando participações importantes nas áreas da energia, dos seguros, da saúde e da banca.

O grupo chinês Fosun é acionista maioritário do banco BCP e controla a Fidelidade e o grupo de hospitais privados Luz Saúde.