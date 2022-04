Regulador quer descida de preços da eletricidade a partir de julho

O regulador da energia propôs uma descida de 2,6 por cento no preço da eletricidade a partir de Julho. A proposta abrange os 900 mil consumidores do mercado regulado e os que têm tarifas equiparadas no mercado livre. A decisão está agora dependente do Conselho Tarifário.