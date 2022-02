Regulamentação global do comércio de serviços mostra sinais de liberalização em 2021 - OCDE

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) indica que as tendências políticas até 2022 mostram que a liberalização ultrapassou as novas restrições durante o ano passado, à medida que a criação de novas barreiras ao comércio de serviços abrandou em quase todos os principais setores abrangidos pelo Índice de Restrição do Comércio de Serviços da OCDE (STRI).

"O aumento médio acumulado das barreiras nos setores abrangidos pelo Índice (STRI) foi seis vezes menor em 2021 do que em 2020, indicando uma diminuição significativa tanto no volume como no efeito das novas restrições ao comércio", afirma a OCDE.

A OCDE sublinha que maior parte da liberalização do comércio foi identificada nos serviços de transporte aéreo, na banca comercial e nos serviços informáticos, tendo a flexibilização dos regulamentos afetado particularmente os serviços fornecidos através da presença comercial noutros mercados, e através da circulação temporária de pessoas.

O relatório anual, que abrange a regulamentação do comércio de serviços em 50 países e 22 setores de serviços, representando mais de 80% das exportações globais de serviços, identifica melhores desempenhos em termos de melhores práticas de regulamentação e liberalização, incluindo a República Checa, Japão e Chile.

O documento aponta também novas medidas que criaram obstáculos ao comércio de serviços, nomeadamente condições mais rigorosas no rastreio do investimento estrangeiro, que já estava a aumentar em 2020, e que continuou em 2021.

Outras alterações regulamentares foram implementadas em resposta à pandemia da covid-19, à medida que os Governos adotaram medidas para proteger a saúde pública e para mitigar as consequências económicas.

Contudo, a OCDE sublinha que a maioria das medidas políticas da covid-19 tem uma incidência marginal na base de dados do STRI, uma vez que estas são em grande medida temporárias ou visam medidas de apoio em setores não abrangidos pelo STRI, tais como a saúde, equipamento de proteção ou bens essenciais.

A OCDE salienta que esforços ambiciosos para aliviar as barreiras ao comércio de serviços poderiam produzir benefícios substanciais na redução dos custos comerciais para as empresas que prestam serviços além-fronteiras, especialmente se as tendências identificadas em 2021 continuarem nos anos vindouros.

Em média entre setores, os custos do comércio de serviços poderiam diminuir de 6% a 16% a médio prazo se os países conseguissem colmatar metade das lacunas regulamentares com os melhores desempenhos.

Uma agenda ambiciosa do comércio de serviços, incluindo novos compromissos de acesso ao mercado de serviços em acordos abrangentes de comércio e investimento, pode impulsionar tais ganhos, afirma o relatório.

A tendência para a abertura do mercado para o comércio de serviços identificada no exercício de monitorização anual da OCDE acompanha a adoção histórica do Documento de Referência da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a Regulamentação Interna dos Serviços no final de 2021, demonstrando vontade coletiva de liberalizar o comércio de serviços.

A análise da OCDE demonstra que a plena implementação das novas orientações da OMC pode desbloquear poupanças anuais no comércio de serviços na ordem dos 150.000 milhões de dólares, com benefícios substanciais nos serviços financeiros, serviços empresariais, comunicações e serviços de transporte.

Mercados abertos para o comércio de serviços aumentam a resiliência da cadeia de fornecimento, enquanto custos mais baixos do comércio de serviços facilitarão a recuperação do choque da pandemia da covid-19 sobre os exportadores.

As regras do comércio multilateral e os compromissos abertos em matéria de serviços podem bloquear estes benefícios e proporcionar certeza às empresas que procuram aceder aos mercados estrangeiros.