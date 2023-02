Rei de Espanha diz que Angola pode e deve aproveitar relançar crescimento

Filipe VI, que cumpre hoje o segundo dia da sua visita a Angola, discursou na abertura do fórum empresarial Angola-Espanha, que contou igualmente com a presença do Presidente de Angola, João Lourenço.

Segundo o monarca espanhol, Angola e Espanha cooperam em várias áreas há vários anos, desde as infraestruturas elétricas ao ensino universitário, saúde, transportes, geologia, tratamento de águas, pesca, tecnologias de informação, turismo e indústria.

As empresas espanholas, prosseguiu o Rei Filipe VI, podem apoiar o Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola com a sua experiência, profissionalismo, podendo gerar melhores resultados a curto, médio e longo prazo.

"Angola atravessou um período muito complicado em termos económicos nos últimos anos. De um contexto, em 2018, de profunda recessão, com o preço do petróleo me mínimos históricos, devido ao acordo com o FMI e a execução de um estrito programa de estabilização macroeconómica", lembrou Filipe VI, destacando ainda os progressos de Angola no saneamento das contas públicas, baixa da inflação e uma balança de pagamentos equilibrada, bem como reservas internacionais estáveis.

O chefe de Estado espanhol sublinhou que Angola foi sempre importante para Espanha, frisando a sua enorme riqueza cultural e social.