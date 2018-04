Reino Unido a caminho do Brexit com pior crescimento desde 2012

RTP27 Abr, 2018, 11:58 / atualizado em 27 Abr, 2018, 12:04 | Economia

Em cadeia, este é o pior desempenho registado desde o final de 2012. Já face ao primeiro trimestre de 2017 o crescimento foi de 1,2 por cento."Os números de hoje são claramente dececionantes, mas as bases da nossa economia estão fortes", reagiu o gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May.



Os dados do Gabinete de Estatísticas Nacionais do Reino Unido revelam ainda que que o sector dos serviços abrandou, a produção na construção caiu e a produção industrial cresceu menos de um por cento.



Tanto o Banco de Inglaterra como os economistas, citados pela imprensa do Reino Unido, previam que o PIB crescesse 0,3 por cento no primeiro trimestre do ano.



Também a libra esterlina caiu drasticamente. Rob Kent-Smith, responsável pelo Gabinete de Estatísticas, citado pela BBC, disse que “a estimativa inicial mostra que a economia do Reino Unido está a crescer ao ritmo mais lento nos últimos de cinco anos, com um crescimento no setor dos serviços mais fraco, produção industrial moderada e produção na construção a cair significativamente”.



A área da construção foi a que teve a queda mais dramática desde o segundo trimestre de 2012, caindo 3,3 por cento nos primeiros três meses do ano.

Aumento das taxas é "improvável"

À BBC Samuel Tombs, economista da Pantheon Macroeconomics, disse que os estes resultados revelam que será improvável que o Banco da Inglaterra aumente as taxas de juros, no próximo mês de maio, como alguns economistas esperavam.



"A probabilidade de um aumento das taxas em maio está próxima de zero, após a desaceleração do crescimento do PIB no primeiro trimestre", concluiu Samuel Tombs.



Em 2017 a economia do Reino Unido teve o crescimento mais lento desde 2012. O Produto Interno Bruto aumentou 1,8 por cento, contra 1,9 por cento no ano anterior, segundo dados da agência de estatística britânica.



De acordo com um relatório interno que foi divulgado em janeiro pela imprensa internacional, a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, terá um impacto negativo na economia britânica em todos os cenários previstos.



O estudo é mais um constrangimento para a primeira-ministra britânica, Theresa May, que tem sido alvo de críticas de outros líderes europeus, pela ausência de uma estratégia coerente para o Brexit, previsto oficialmente para 29 de março de 2019.

A saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovada por 51,9 por cento dos britânicos em referendo, realizado em julho de 2016.

O documento divulgado explicava que mesmo que o Reino Unido chegue a um acordo de livre-comércio com a União Europeia após sua saída, o crescimento económico nos próximos 15 anos será cinco por cento inferior às estimativas atuais.



Por outro lado, o relatório revelava que os benefícios de novos acordos bilaterais com países como Estados Unidos, China e Índia não seriam suficientes para compensar a perda de receita das trocas com a União Europeia, atualmente o maior parceiro comercial do Reino Unido.



Por seu lado, o coordenador do Parlamento Europeu para o Brexit, Guy Verhofstadt, preveniu esta semana que os eurodeputados irão manter-se vigilantes sobre a questão dos direitos dos cidadãos europeus que irão permanecer no Reino Unido após a retirada britânica.



"Devemos evitar um pesadelo burocrático pós-Brexit", recomendou Verhofstadt perante o plenário.



O Parlamento Europeu deverá receber dia 24 de abril em Bruxelas representantes do Governo britânico e o Brexit estará no topo da agenda.