Reino Unido alarga a Chiùre lista desaconselhando viagens

Segundo informação enviada aos viajantes pelo Foreign Commonwealth & Development Office (FCDO), responsável pela proteção dos interesses e cidadãos britânicos no exterior, atualizado na quinta-feira, aquele órgão continua a "desaconselhar todas as deslocações", como acontece desde 2023, aos distritos de Mueda, Nangade, Palma - exceto a cidade, para viagens essenciais - Mocímboa da Praia, Muidumbe, Meluco, Macomia, Quissanga e Ibo.

"O FCDO desaconselha agora todas as viagens ao distrito de Chiùre", lê-se na mesma atualização.

Cerca de 100 mil pessoas fugiram em fevereiro e março do distrito de Chiùre, no sul da província de Cabo Delgado, em direção à vizinha província de Nampula e a outros distritos vizinhos, devido à intensificação dos ataques terroristas, que provocaram mortes e destruição de casas e edifícios públicos.

A província de Cabo Delgado enfrenta há mais de seis anos alguns ataques reivindicados pelo Estado Islâmico, o que levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos do gás.