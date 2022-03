Reino Unido avança com novas sanções à Rússia que visam a prestação de seguros

As empresas russas do setor de aviação ou do setor espacial serão impedidas de fazer uso de serviços de seguros baseados no Reino Unido. É um novo anúncio do governo de Boris Johnson de sanções económicas adicionais. Visam limitar os benefícios que as entidades russas recebem de seu acesso ao mercado global de seguros.