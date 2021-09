Reino Unido. Estudo defende intervenção do Governo para resolver falta de camionistas

A falta de motoristas de camião e de pessoal de assistência não ficará resolvida se os trabalhadores em situação de dispensa forem despedidos quando o esquema de proteção ao emprego, criado no contexto da resposta ao impacto económico do coronavírus, terminar no final do mês. A conclusão é da Resolution Foundation, com base num estudo sobre o desemprego após o final do programa Coronavirus Job Rentetion Scheme , citado pelo diário



Para atraírem mais candidatos, as empresas de transporte estão a aumentar os salários e a oferecer bónus, revela a Federação de Distribuidores Grossistas, que representa 600 empresas do setor. Entre fevereiro e julho, os novos salários cresceram 5,7 por cento, em comparação com um aumento de 0,8 por cento em todos os tipos de emprego. A federação defende que idêntica solução deveria ser praticada pelo setor do comércio a retalho.



No entanto, os sindicatos criticam os salários e as condições. Em 2020, o salário médio por hora era de 11,80 libras (13,75 euros) ou 30.820 libras por ano (cerca 35.935 euros). Apesar de o salário estar em linha com a média nacional, os camionistas trabalham 47 horas semanais (em vez das habituais 37,5 horas no Reino Unido).





As regras de imigração pós-Brexit custaram desde janeiro à indústria 20.000 motoristas da União Europeia, disse a Associação de Transporte Rodoviário à agência Reuters. A falta de motoristas também se verifica, mas em menor grau, em países como os Estados Unidos e a Alemanha, e implica um potencial problema de inflação.





Prateleiras vazias nos supermercados, escassez de cerveja nos pubs ingleses, McDonalds sem batidos são alguns sinais da falta de 100 mil motoristas na economia britânica. A federação dos distribuidores grossistas nota ainda que se a falta de motoristas chegar a 500 mil, o preço dos alimentos irá aumentar.





O Banco da Inglaterra espera que a inflação britânica atinja uma subida de 4 por cento, o máximo da última década este ano. A rapidez da descida da inflação vai depender do ritmo com que as pessoas que perderam os empregos durante a pandemia mudem para setores como o da logística.

Resposta do Governo britânico alvo de críticas





Os representantes dos sectores do comércio a retalho, grossista e agrícola são unânimes em criticar a resposta do Governo de Boris Johnson à escassez resultante de um êxodo de camionistas oriundos de diferentes países da União Europeia. Defendem que estes não deveriam ser substituídos por motoristas nacionais contratados a prazo.





No entanto, o ministro britânico da Indústria rejeitou os pedidos do setor para oferecer vistos de um ano para aos motoristas estrangeiros de camião. Kwasi Kwarteng aconselhou antes os líderes empresariais a apostarem na formação de trabalhadores nacionais.





As escolas de condução já verificam um aumento das inscrições nas aulas de condução de pesados da parte de pessoas que pretendem mudar de rumo profissional, muitas vindas do setor da restauração e hotelaria.





Laurence Bolton, diretor administrativo do National Driving Center, referiu um aumento de 20 por cento do número de pessoas que pretendem mudar de rumo profissional e tornar-se camionistas em comparação com antes da pandemia. Em declarações à agência Reuters, Bolton apontou dois pilotos de avião e um diretor financeiro entre os novos alunos improváveis da escola de condução que dirige no sul de Londres.





O relatório da Resolution Foundation refere que perto de 900.000 trabalhadores ainda estarão em regime de licença de trabalho paga quando o Coronavirus Job Retention Scheme terminar a 30 de setembro. A maioria parte são trabalhadores mais velhos ou menores de 25 anos.







Caso a dispensa do trabalho se converta num despedimento, e se os trabalhadores mais jovens encontrem empregos alternativos, pode verificar-se um aumento no desemprego em outubro, dos atuais 4,7 para 5,5 por cento.



"A idade continua a ser um fator significativo", refere o relatório. “Embora os menores de 25 anos tenham sido a faixa etária com maior probabilidade de obter licença durante a maior parte da crise”, os maiores de 65 anos “sofrem consequências mais graves com a perda de seus empregos do que outras faixas etárias. Os maiores de 55 anos têm menos probabilidade do que os trabalhadores mais jovens de retornar ao trabalho seis meses após ficarem desempregados e tendem a sofrer um corte substancial de pagamento quando voltam”, lê-se ainda.





Hannah Slaughter, economista da fundação, defende que o Governo britânico proteja os trabalhadores que não conseguem encontrar um emprego.