Reino Unido. Novo ministro reverte "quase todas" as medidas fiscais

A decisão é vista como uma tentativa imediata de acalmar os mercados financeiros e estabilizar as contas públicas. Nos primeiros dias no cargo, o ministro reverte desta forma as decisões que tinham sido tomadas pelo anterior ministro das Finanças do executivo Liz Truss.







"Vamos inverter quase todas as medidas fiscais anunciadas no plano de crescimento há três semanas que ainda não deram origem a legislação parlamentar", adiantou o ministro, explicando que se trata de uma tentativa de controlar o aumento da dívida pública.



Jeremy Hunt disse que a redução do escalão mais baixo do imposto sobre os rendimentos (equivalente ao IRS), de 20 por cento para 19% já não será implementado em 2023.





O ministro disse que partilha da ideia de que "as pessoas devem ficar com mais do dinheiro que ganham", mas admite: "Receio que haja mais decisões difíceis, tanto nos impostos como nos gastos".