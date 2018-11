Reino Unido perderá 169 mil milhões de euros se sair da UE sem acordo

As estimativas são do Tesouro britânico que revela também que o atual acordo de Theresa May traduz-se numa perda entre 1 a 2% do PIB.



A primeira-ministra teve esta manhã, no Parlamento, um frente a frente com o líder da oposição.



Theresa May garantiu que o acordo que não vai ter um impacto económico muito superior ao cenário de uma hipotética permanência do Reino Unido na União Europeia.