Reino Unido pretende suavizar impacto do Brexit na banca

Após a saída do Reino Unido da União Europeia, todos os bancos devem continuar a funcionar como antes do Brexit. Isto significa que as instituições bancárias podem continuar a trabalhar sem criar subsidiárias.



Atualmente, os bancos sediados em qualquer lugar da União Europeia podem vender os seus serviços no mercado comum graças a um instrumento conhecido como passaporte de serviços financeiros.



Bruxelas não está em sintonia com o Reino Unido. Na segunda-feira, o responsável pela negociação do Brexit, Michel Barnier, disse que “não existe um único acordo comercial aberto a serviços financeiros. Ao deixarem o mercado único, eles perdem o passaporte de serviços financeiros”.







O chefe do grupo de pressão The City disse que a oferta do Reino Unido “é um gesto de boa vontade”. Mas na realidade, existem três fortes razões para Londres estar com tão “generosa”.



Em primeiro lugar, dezenas de milhares de pessoas trabalham em bancos "estrangeiros" no Reino Unido. Em segundo lugar, esses trabalhadores pagam muitos impostos ao tesouro. E por último os serviços vendidos por um banco no Reino Unido a um país terceiro, como os EUA por exemplo, contam como exportações, algo que o Governo está interessado em maximizar.



O chefe da autoridade de regulação do Banco de Inglaterra, Sam Woods, disse que o motivo pelo qual os mercados financeiros europeus funcionam tão bem não é apenas devido ao "passaporte", que Michel Barnier insiste que será revogado.



"Este é o sentimento de um banqueiro sénior que me disse há seis meses: se os reguladores mandassem, em vez dos políticos, tudo seria resolvido em 15 dias”, acrescentou Woods.



A questão não parece tão simples de resolver nos corredores de Bruxelas, mas ninguém vai esquecer o peso da City, o maior centro financeiro do mundo.