Reino Unido. Quebra recorde nas trocas comerciais com a União Europeia

Os dados agora revelados pelo organismo oficial de estatísticas britânico são relativos ao mês de janeiro.





Representam os primeiros 30 dias em que foi consumada a saída efetiva do Reino Unido do mercado único europeu, resultado do Brexit.





Os números, apesar de aguardados, não deixam de revelar o forte impacto desta decisão no comércio entre os dois blocos.





As exportações de bens do Reino Unido para a União Europeia caíram quase 41%. E as importações de bens da UE baixaram 29%.





Em preço e volume, esta é "a maior queda em um mês desde que os números começaram a ser medidos em janeiro de 1997", observa o organismo de Estatísticas britânico.





Os dados revelados esta sexta-feira indicam que a atividade económica no Reino Unido contraiu-se em janeiro, muito por causa da luta contra a Covid-19 e em particular no combate à variante britânica.



O PIB britânico caiu 2,9% em janeiro, após um crescimento de 1,2% em dezembro, de acordo com dados divulgados sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas.



Bem abaixo - menos 9% - do valor de fevereiro de 2020, ainda antes do choque provocado pela Covid-19.