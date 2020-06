Reino Unido reabre espaços públicos, bares e restaurantes, e reduz distância social

O Reino Unido continua a ser dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, com mais de 305 mil infetados. Mas, à medida que o número de casos diários confirmados e de óbitos tem descido, o Governo britânico tem retomado, gradualmente, as atividades económicas e sociais.





Bares, restaurantes e cabeleireiros, cinemas, museus e galerias vão poder abrir a partir de 4 de julho no Reino Unido, anunciou Boris Johnson esta terça-feira, e pode haver além disso uma redução na regra de distanciamento social de dois metros, imposta devido à pandemia da Covid-19.





"Tendo em conta a queda significativa na prevalência do vírus, vamos poder mudar a regra de distanciamento social de dois metros a partir de 4 de julho. Eu sei que esta regra torna a vida impossível para grande parte da nossa economia", admitiu o primeiro-ministro.







Desde o início da pandemia que o Governo britânico tem apelado a que as pessoas mantenham o distanciamento social, garantindo uma distância segura de dois metros entre si. Mas no início de junho Boris Johnson admitiu que as regras de distanciamento iam ser reavaliadas para as próximas fases do desconfinamento.





Após um estudo aos efeitos desta medida, o Governo decidiu que, nos locais onde não seja possível manter uma distância social de dois metros, as pessoas devem manter uma distância de pelo menos um metro e tomar outras medidas para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus. Isto é, apesar de uma distância de dois metros ainda ser o ideal, em situações em que não seja possível manter esta regra, as pessoas devem manter, pelo menos, uma distância de um metro.







"Onde é possível manter dois metros de distância, as pessoas devem fazê-lo. Mas, onde não der, aconselhamos as pessoas a manterem uma distância social de um metro", explicou o primeiro-ministro.





Johnson disse que serão publicadas ainda esta terça-feira as orientações para as empresas sobre que medidas que precisam de tomar para poderem reabrir, como reduzir a capacidade em espaços fechados, usar painéis protetores, máscaras e gel desinfetante.



"Esta alteração decisiva possibilita a próxima fase do nosso plano para aliviar o confinamento", vincou.



Empresas pedem redução de distância de segurança



A diminuição da regra de distâncimento social tem sido muito apoiada por alguns setores económicos que alegam que com regras tão apertadas é dificil retomar atividade e reabrir efetivamente. Em espaços como bares ou os tradicionais "pubs" britânicos, é praticamente impossível garantir uma distância de dois metros de cada pessoa.





uma queda na receita superior a dois terços se os restaurantes e bares fossem obrigados a seguir a regra atual dos dois metros quando reabrissem ao público em julho. UKHospitality , uma entidade que defende os interesses e direitos deste setor económico, alertou para







Também a British Beer e Pub Association - associação comercial que representa cervejarias e pubs - apelou a que se adotassem as recomendações de pelo menos um metro de distância obrigatória para que a economia e os empregos possam ser retomados.





O Reino Unido não é o primeiro a regulamentar que o distanciamento social pode ser inferior a dois metros. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda uma distância de "pelo menos um metro".





Países como a China, a França, a Dinamarca e a cidade chinesa de Hong Kong recomendam às populações que garantam um metro de distância entre pessoas. A Coreia do Sul recomenda 1,4 metros, e a Alemanha, a Itália e a Austrália 1,5 metros - todos abaixo dos dois metros de distância.





Além de bares, restaurantes, a partir de 4 de julho, também vai ser permitida a reabertura de cabeleireiros, hotéis e outro tipo de alojamentos turísticos, ginásios e parques infantis ao ar livre, cinemas, museus, galerias, parques temáticos, bibliotecas e locais de culto.



Também vai ser permitido que duas famílias possam encontrar-se dentro ou fora de casa, desde que seja respeitado o distanciamento social.



"Como já vimos noutros países, vão existir surtos para os quais serão necessárias medidas locais e não hesitaremos em aplicar os travões e reintroduzir restrições mesmo a nível nacional se for necessário", alertou, no entanto, Boris Johnson.