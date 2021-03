Reino Unido volta a permitir voos oriundos de Portugal no fim da semana

Depois da Alemanha, foi agora a vez do Reino Unido voltar a abrir voos oriundos de Portugal. A medida entra em vigor dia 19 de março. Mas a decisão não vai ter grandes efeitos, já que Portugal prolongou a interdição do tráfego aéreo de todos os voos com origem ou destino no Brasil e Reino Unido, até 31 de março.