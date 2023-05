Reitores comprometem-se a preparar melhor os alunos para o mercado de trabalho

Estes são dois dos compromissos da declaração de Valência, assinada pelos cerca de 700 reitores de 14 países que participaram no V Encontro Internacional de Reitores Universia, que decorreu esta semana na cidade espanhola.

Desenvolver uma "formação abrangente que inclua conhecimentos multidisciplinares, competências transversais e valores que os preparem, tanto para integrar e moldar o futuro mercado de trabalho, como para desenvolver e liderar as sociedades do futuro" é um dos pontos da declaração lida hoje pela reitora da Universidade de Valência, Mavi Mestre.

"Cultivar nos nossos estudantes competências inovadoras e empresariais que aumentem a sua empregabilidade e lhes permitam conceber, desenvolver e gerir iniciativas empresariais sustentáveis que respondam aos desafios atuais e futuros" é outro dos compromissos firmados pelos reitores das instituições de ensino superior participantes, que representam cerca de 14 milhões de alunos.

Os reitores não esqueceram a aprendizagem ao longo da vida e, nesse sentido, comprometem-se também criar novos formatos educativos para "alargar a oferta de aprendizagem às diferentes etapas da vida adulta".

Maior mobilidade "geográfica, virtual e intersetorial" de estudantes e académicos é outro dos focos dos representantes das instituições, que se comprometeram ainda a aumentar a colaboração "com outras universidades, governos, indústria e sociedade em geral".

Os representantes decidiram também aumentar a interdisciplinaridade na investigação e promover a transferência e a ampla divulgação dos seus resultados em benefício da sociedade.

"A universidade sempre desempenhou um papel decisivo no progresso da sociedade. Foi nas suas salas de aula e laboratórios que se formularam as grandes questões que nos preocupam. Através do ensino, da investigação e da transferência de conhecimentos, a universidade nunca deixou de oferecer respostas a todos os tipos de desafios. Prepara-nos mesmo para os antecipar", disse Mavi Mestre.

Os responsáveis das instituições de ensino superior reconhecem os "enormes desafios sociais e ambientais que exigem urgentemente soluções criativas, inovadoras e transformadoras", lembrando que "a sociedade sempre viu a Universidade como um farol que ilumina o caminho do progresso".

O Encontro Internacional de Reitores Universia é promovido pelo Banco Santander que anunciou que irá investir 400 milhões de euros entre 2023 e 2026 em projetos de Universidades.

A presidente do banco, Ana Botín, defendeu que "a aprendizagem ao longo da vida não é um luxo, mas uma necessidade", lembrando que nos últimos 26 anos a instituição bancária que lidera apoiou mais de "um milhão de estudantes" e permitiu fazer acordos com mais de 1.500 instituições de 25 países.

O V Encontro Internacional de Reitores Universia começou na segunda-feira e contou com a presença de uma comitiva portuguesa composta por 35 reitores e presidentes de institutos politécnicos portugueses.