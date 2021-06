Relação do BES com BESA gerava "grande interrogação" a Fernando Ulrich

"A mim levantava uma grande interrogação porque é que ao nosso lado havia um banco com base em Portugal que chegou a ter quase três mil milhões de euros em créditos concedidos ao banco em Angola", disse Fernando Ulrich hoje no parlamento, comparando a relação do BES e BESA com o BPI e o BFA, também angolano.

O atual presidente do conselho de administração (não executivo) do BPI foi hoje ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Nunca consegui entender para que é que isso servia, para que é que faziam isso, como é que avaliavam isso", respondeu ao deputado João Paulo Correia (PS).

Fernando Ulrich afirmou também que "provavelmente", se se olhasse "para outros bancos portugueses que tinham participações ou controlavam bancos em Angola", as operações "eram mais parecidas com as do BPI do que com a do Banco Espírito Santo".

"O BPI nao precisava de emprestar dinheiro ao BFA", referiu, salientando até que "naquela altura o BFA é que tinha crédito sobre o BPI, na medida em que uma parte significativa das suas reservas eram em dólares", tendo "permanentemente centenas de milhões de dólares depositados" no banco português.

Segundo Fernando Ulrich, "olhar para o balanço conjunto do BPI-BFA e BES-BESA eram duas realidades de tal maneira diferentes que, pelo menos, suscitavam muita interrogação e curiosidade".

O crédito do antigo BES ao BES Angola (BESA) é dos temas mais polémicos quanto às perdas assumidas pelo Novo Banco.

A exposição do BES ao BESA entre 2008 e 2014 passou de 1.700 para 3.300 milhões de euros, sendo correspondente a 47% dos fundos próprios do BES à data da resolução do banco português, em agosto de 2014.

A exposição do BES ao BESA esteve coberta, até pouco depois da resolução do BES, por uma garantia soberana de Angola, assinada pelo Presidente da República de então, José Eduardo dos Santos, e cuja validade foi reiterada pelo ministro das Finanças, Armando Manuel, tendo depois sido revogada.