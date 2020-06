Relator de petição defende valorização do Hospital dos Covões

"Coimbra deixou de ser a capital da saúde e tem de voltar a ser um grande centro da saúde no país e no estrangeiro, com grandes centros de referência nacionais e mundiais", disse à agência Lusa o parlamentar eleito por Coimbra.

Maló de Abreu foi indicado pela Comissão de Saúde como deputado relator da Petição que trata de "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade".

No final de uma visita realizada hoje àquela unidade de saúde, o deputado salientou que "Coimbra, a região e o país têm no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) um grande centro de medicina que não pode ser desmembrado".

"Todas as partes têm de estar fortes e a trabalhar em escala. Os braços e as pernas deste corpo têm de estar a funcionar em pleno", frisou o parlamentar, a propósito do CHUC, que agrega os Hospitais da Universidade de Coimbra, Hospital dos Covões e Hospital Pediátrico, além das maternidades Daniel de Matos e Bissaya Barreto.

Para Maló de Abreu, que se fez acompanhar na visita pelo novo presidente do conselho de administração do CHUC e deputados de outros partidos, é necessária "uma estratégia que alavanque a saúde nos três polos hospitalares deste grande porta-aviões".

"Para ganhar escala e valorizar o conjunto é preciso o Hospital dos Covões a funcionar em pleno e com transferência de competências", acrescentou.

A petição que trata de "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade" deu entrada na Assembleia da República no dia 01 de junho e é subscrita por 4.493 peticionários.

As audições no Parlamento iniciam-se na terça-feira, pelos peticionários, continuando nas próximas semanas com a Administração Regional de Saúde do Centro e o conselho de administração do CHUC.