Relatório alerta que ADSE precisa de mais cem mil beneficiários para sobreviver

RTP02 Mar, 2019, 11:25 | Economia

De acordo com o jornal , o estudo diz que são necessárias medidas “urgentes”. Medidas que devem passar pelo alargamento a cem mil trabalhadores com contratos individuais na administração pública, bem como pela adoção rápida de instrumentos de controlo da despesa e dos "consumos excessivos promovidos por prestadores e mesmo a fraude". E se se fizer isto tudo, só se consegue garantir a sustentabilidade do sistema até 2023.





As propostas constam do estudo elaborado pelo Conselho Geral e de Supervisão da ADSE entregue ao governo, que ainda aguarda resposta. O documento de dezembro de 2018, a que o DN teve acesso, foi acompanhado por uma proposta de decreto-lei com vista ao alargamento da ADSE para tentar a sobrevivência do sistema de saúde dos funcionários públicos. O alargamento também já tinha sido proposto pelo Tribunal de Contas numa auditoria em 2016.





O Conselho Geral e de Supervisão entende que a entrada de oito mil funcionários que anualmente se verifica na administração pública é insuficiente para travar a queda da ADSE. Desde 2014 perderam-se 81 mil contribuintes.





Os consumos excessivos são apontados como outro dos grandes problemas do sistema, que se depara com um número astronómico de consultas - em 2017 realizaram-se quase três milhões de consultas só no regime convencionado aos privados, que custaram 43,9 milhões de euros. Este número representa uma média de 4,5 consultas por beneficiário, "um padrão de consumo normal e aceitável".





O documento alerta, contudo, para outros padrões: há 3362 beneficiários com mais de 25 consultas e 57 com mais de 50 num ano. Há mesmo um beneficiário que foi 88 vezes ao médico no mesmo ano, revela o Diário de Notícias.





O conselho aponta um outro problema, que se prende com o pagamento a a centenas de beneficiários "internamentos médico-cirúrgicos", cuja despesa pode atingir 200 euros por dia, de acordo com a tabela do regime livre, quando verdadeiramente são cuidados continuados cujo custo é inferior a 70 euros por dia.







Para tornar esta fiscalização e o combate à fraude mais eficaz, propõe-se que se capacite a ADSE de recursos humanos especializados.O estudo sugere ainda que seja o Orçamento do Estado a financiar a receita que a ADSE perde com as isenções atribuídas aos beneficiários que recebem pensões abaixo do salário mínimo nacional.