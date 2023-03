Relatório ambiental da OCDE com "notas positivas" sobre Portugal

O relatório, divulgado esta terça-feira de manhã, valoriza também os progressos feitos na passagem das energias fósseis para as renováveis.



O documento refere ainda que foram reduzidas significativamente as emissões de gases com efeito estufa e assinala um aumento da qualidade do ar.



A Associação Zero considera que "há notas positivas neste relatório", no caso de Portugal.