Relatório anual. Denúncias de eventuais fraudes fiscais quase duplicam em 2022

De acordo com o relatório, cujo teor é sintetizado pela agência Lusa, do conjunto de 4.618 denúncias e participações que deram entrada na unidade antifraude tributária em 2022, 2.502 partiram de outras entidades públicas e 2.116 de entidades externas, incluindo particulares.



Por outro lado, a análise das denúncias indica que quase metade - 48 por cento - estavam relacionadas com a omissão de rendimentos, restando uma parcela de cinco por cento de irregularidades no arrendamento e na prestação de serviços de alojamento.Em 2021, haviam sido registadas 2.385 denúncias: 57 por cento relativas à omissão de rendimentos e 17 por cento nos domínios do arrendamento e dos serviços de alojamento.





A Autoridade Tributária e Aduaneira descreve a análise de denúncias relativas a possíveis infrações tributárias como um "auscultador das tendências de fraude".



Constituti uma das fontes de informação para apurar a situação fiscal dos contribuintes.



c/ Lusa