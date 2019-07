Relatório da Comissão de Inquérito da CGD critica Banco de Portugal

Foto: RTP

Quanto à atuação do supervisor, o relatório, da autoria do deputado do CDS João Almeida, apresenta um tom crítico.



Conclui que o Banco de Portugal não percebeu o risco de várias operações financeiras e que, desta forma, ficou em causa a utilidade da supervisão na forma como estes poderes foram exercidos.



Os deputados da Comissão de Inquérito discutem o relatório, esta segunda-feira no Parlamento.