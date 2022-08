Relatório da SEDES. Portugal terá de fazer sacrifícios

No documento da SEDES, a que a RTP teve acesso, lê-se que a meta é duplicar o PIB nos próximos 20 anos. O plano prevê ainda reformas no sistema fiscal e na justiça e uma ligação ferroviária à Europa.



O plano vai ser apresentado ao presidente da República a 30 de agosto e no dia seguinte, no Porto, é feita a apresentação pública.



O presidente da SEDES, Álvaro Beleza, explicou na RTP3 a estratégia a ser apresentada.