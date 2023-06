Relatório do Estado da Nação. Jovens licenciados com salários cada vez mais baixos

Foto: Inês Moreira Santos - RTP

Com os salários em queda, os jovens licenciados ganham cada vez menos. A diferença face a jovens com apenas o Ensino Secundário diminuiu. Um relatório da Fundação José Neves, a que a Antena 1 teve acesso, mostra que o impacto foi sentido por trabalhadores com todos os níveis de escolaridade, mas teve mais efeito nos jovens qualificados.