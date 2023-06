Relatório do Estado da Nação. Salários dos jovens licenciados caíram 6%

A conclusão consta do relatório do Estado da Nação, da Fundação José Neves, que analisa a questão da educação, competências digitais e os baixos salários.



O estudo conclui também que os salários dos jovens licenciados caíram seis por cento no ano passado.