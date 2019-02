Relatório final da auditoria à CGD vai ser entregue ao Parlamento entre perspetivas de lucros

RTP01 Fev, 2019, 10:45 / atualizado em 01 Fev, 2019, 10:50 | Economia

De acordo com o Jornal Económico, a Caixa Geral de Depósitos vai divulgar esta tarde a obtenção de lucros em 2018 na ordem dos 500 milhões de euros, o que representa uma subida de 860% face aos 51,9 milhões de euros contabilizados no ano anterior.



De acordo com o jornal, estes resultados vão permitir a entrega ao Estado de dividendos na ordem dos 200 milhões de euros, montante que ainda não está fechado e aguarda luz verde do Banco Central Europeu.



“A CGD quer claramente devolver dinheiro aos contribuintes. É a sua obrigação”, dizia Paulo Macedo na apresentação dos resultados do terceiro trimestre, no final de outubro.



Números favoráveis do banco público que surgem num momento que a Caixa está envolta em polémica devido a uma auditoria realizada à gestão da entidade bancária entre 2000 e 2015.



Várias notícias sobre uma versão preliminar da auditoria foram lançadas na passada semana, revelando concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco da CGD.



No entanto, os dados divulgados referem-se a uma versão preliminar, de dezembro de 2017, com informação que poderá ter sido expurgada da versão final, de junho de 2018.

Luz verde da Procuradoria



A Comissão de Orçamento e Finanças pediu por diversas vezes acesso ao documento final, logo a partir de junho de 2018. No entanto, a administração da Caixa negou esse acesso argumentando com sigilo bancário e segredo de justiça, já que o documento foi enviado para o Ministério Público para investigação.



O Parlamento pediu então à PGR acesso ao documento, autorização que foi concedida na quarta-feira pela Procuradoria, que não viu qualquer risco para a investigação na entrega do documento aos deputados. Ao relatório final que esta sexta-feira chega à Comissão de Orçamento e Finanças foram retiradas as partes abrangidas pelo sigilo bancário.



Uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) deve agora avançar, depois de o CDS-PP ter negociado com PS, BE e PSD um texto comum de proposta, ontem divulgado.

De prejuízos a lucros





Foi em 1 de fevereiro de 2017 que tomou posse a nova administração da CGD, com Paulo Macedo como presidente executivo, substituindo António Domingues.







A nova administração assumiu a missão de concretizar um plano de reestruturação acordado com Bruxelas, como contrapartida da recapitalização de 5.000 milhões de euros, 2.500 dos quais através de injeção direta do Tesouro público.

Cerca de um mês depois de entrar na CGD, Macedo deu a cara pelos prejuízos históricos do banco, referentes a 2016, de 1.859 milhões de euros, num ano em que fez provisões e imparidades (para fazer face a potenciais perdas, sobretudo para crédito) de 3.017 milhões de euros.Era já o sexto ano consecutivo de prejuízos do banco público. Entre 2011 e 2016 os prejuízos acumulados superaram os 3.800 milhões de euros.Já em 2017, a CGD regressou aos lucros, de 51,9 milhões de euros, e até setembro do ano passado teve resultados positivos de 369 milhões de euros.