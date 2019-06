Remax Portugal comprou Remax França e vai investir 2 milhões de euros

Lusa11 Jun, 2019, 15:14 | Economia

"A estratégia delineada para este ano tem como meta as 80 agências na cidade de Paris e zonas circundantes da capital", afirma a empresa portuguesa em comunicado hoje divulgado, adiantando que pretende "replicar" em França o modelo de negócio que tem sido "um sucesso" em Portugal.

"Queremos crescer, inovar, impulsionar negócio, incorporando os valores que nos tornaram líderes em Portugal", afirma o presidente da Remax Portugal, Manuel Alvarez, no comunicado.

A Remax Portugal encerrou no ano passado com um crescimento de 9% no volume total de transações e de 17% em volume de negócios face ao ano anterior, atingindo o volume de transações 3,3 mil milhões de euros, relativos às 62.287 transações realizadas nesse período, 79% das quais de compra e venda de imóveis.

A imobiliária conta com 312 agências em Portugal e registou, no ano passado, um aumento na ordem dos 21,5% no número de agentes em atividade, passando de 6.126, em 2017, para um total de 7.443 em 2018.