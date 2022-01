Remessas de emigrantes sobem 1,6% em novembro para 299,1 milhões

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os emigrantes portugueses enviaram em novembro do ano passado 299,14 milhões de euros, que representam uma subida de 1,67% face aos 294,2 milhões de euros enviados em novembro de 2020.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem 46,17 milhões de euros, representando uma subida de 6,9% face aos 43,19 milhões enviados no mesmo mês de 2020.

Os emigrantes portugueses na Suíça enviaram 88,05 milhões de euros em novembro, 13% acima dos 77,37 milhões enviados em novembro de 2020, ao passo que os portugueses em França enviaram 81,56 milhões de euros, menos 6,1% que os 86,92 milhões de euros enviados em novembro de 2020.

Olhando para o período desde janeiro até novembro, os emigrantes portugueses já enviaram 3.305,9 milhões de euros, o que representa uma ligeira subida de 0,8% face aos 3.277,1 milhões de euros enviados entre janeiro e novembro de 2021.