REN aumenta lucros em 25,7% para 125,9ME em 2017

Lusa15 Mar, 2018, 18:51 | Economia

Segundo a empresa, "a melhoria do resultado líquido foi sustentada pelo resultado financeiro, que atingiu -61,2 milhões de euros (23,3%), em linha com a tendência de descida do custo médio da dívida (2,5%, versus 3,2% em 2016)".

A dívida líquida da REN ascendeu, no final de 2017, a 2.756,2 milhões de euros, mais 11,2% face a 2016, o que justifica com a aquisição da chilena Electrogas, por 169,3 milhões de euros, e da Portgás, a empresa de distribuição de gás natural que pertencia à EDP, por 530,3 milhões de euros.

Já o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 2,4% em 2017 para 487,5 milhões de euros, segundo a empresa, beneficiando da "consolidação de três meses da Portgás (8,9 milhões de euros ao nível operacional), assim como dos resultados da Electrogas (7,2 milhões de euros)".

Ainda assim, acrescenta, os resultados EBITDA foram atenuados pela operação de aumento de capital, feita em dezembro, no valor de 250 milhões de euros.

Nas contas divulgadas através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN volta a queixar-se da contribuição sobre o setor energético, referindo que os seus resultados "têm sido penalizados pelo pagamento, desde 2014, do imposto extraordinário sobre o sector energético, que já ultrapassou 100 milhões de euros" e que elevou a "taxa efetiva do imposto para 38,4%, em 2017".

A REN tem como acionista maioritário a chinesa State Grid, com 25% do capital social.