REN celebra novo contrato de financiamento com o BEI de 150 milhões de euros

"Na presente data, a REN celebrou um segundo contrato de financiamento de longo prazo (12 anos) com o Banco Europeu de Investimento, no montante de 150.000.000 euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

À semelhança do anterior, este contrato destina-se a apoiar projetos de investimento para "aumentar, reforçar e modernizar" a rede de transmissão de energia elétrica, bem como a integrar fontes de energia renovável.

Em 22 de dezembro, a REN já tinha celebrado um contrato de financiamento com o BEI, no valor de 300 milhões de euros.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da REN desceram 1,17% para 2,52 euros.