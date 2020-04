Renault relança a produção em França

O responsável, citado pela AFP, referiu, durante uma conferência telefónica, que a retoma "será feita de uma maneira muito progressiva" para que se possa verificar uma boa aplicação dos protocolos ao nível de segurança sanitária.

Assim, três unidades francesas do grupo, em Cléon, Choisy-le-Roi e Le Mans, já iniciaram a retoma "esta semana", indicou o diretor industrial do grupo em França, Patrice Haettel.

As atividades continuarão a ser retomadas na próxima semana, abrangendo a unidade de Flins, que fabrica o modelo elétrico Zoe, de acordo com a AFP.

"Seguir-se-ão as outras fábricas, até ao início de maio, detalhou Haettel, sublinhando que o objetivo não é fabricar grandes quantidades, mas começar com um número de efetivos muito limitado.

Neste momento, de acordo com o mesmo responsável, o grupo está a preparar-se para "mostrar que é possível trabalhar e ao mesmo tempo aplicar as normas sanitárias.

Esta retoma, indicou Haettel, acontece depois de várias semanas de preparação com a área da medicina do trabalho e em diálogo com as organizações sindicais.

Será medida a temperatura aos trabalhadores quando entrarem nas fábricas e obrigatório o uso de material de proteção e desinfeção dos locais de trabalho, além da reorganização de espaços coletivos.

Do lado sindical, não há consenso sobre estas medidas.

O que a "gestão colocou em prática" em termos de proteção à saúde" "não é muito", lamentou Fabien Gâche, delegado sindical, questionando o interesse de retomar a atividade "se é para fazer apenas 50 carros por dia".

Em Portugal, o grupo Renault já retomou a produção na sua fábrica de Cacia, Aveiro, com cerca de um quarto dos trabalhadores, disse fonte oficial à Lusa no dia 17 de abril.

"Cacia já retomou parcialmente esta semana a produção e, neste momento, tem uma equipa de cerca de 300 pessoas que já estão a trabalhar", afirmou, na altura, o diretor de comunicação da empresa, Ricardo Oliveira.

A fábrica de Cacia tem no total 1.165 colaboradores e, neste momento, tem cerca de um quarto das pessoas a trabalhar numa única equipa, segundo o responsável, que perspetiva que esse número continue a aumentar progressivamente em maio.

"As expectativas são de ir progressivamente, em maio, aumentando a atividade, em função do que for o arranque das outras fábricas do grupo", declarou.

Ricardo Oliveira esclareceu que o aumento gradual da produção em Cacia "vai depender da velocidade do arranque das fábricas de montagem do grupo".

"Não podemos avançar uma data para ter toda a gente a trabalhar, mas em maio já deverá haver mais gente a trabalhar", disse.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.