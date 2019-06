Renda acessível entra em vigor em julho

Cristina Sambado - RTP06 Jun, 2019, 09:47 | Economia

O Programa de Arrendamento Acessível foi esta quinta-feira publicado em Diário da República e confere isenção de IRS ou IRC para os rendimentos recorrentes dos contratos de arrendamento ou subarrendamento habitacional.



A secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, afirmou, em entrevista à Antena 1, que o programa estabelece critérios para quem pretende arrendar casa por um preço considerado mais justo.





“Para uma pessoa, o seu rendimento anual bruto máximo para aceder ao programa é de 35 mil euros, para duas pessoas 45 mil euros e vai sempre somando mil euros por cada pessoa extra que pertença ao agregado habitacional”, explicou.







O jornal Público dá esta quinta-feira alguns exemplos do que pode significar o programa. O mesmo afirma que um senhorio não pode cobrar mais de 1150 euros por um T2 em Lisboa ou mais de mil no Porto. O programa tem como destinatários famílias que não conseguem aceder a habitação no mercado livre, com rendas muito elevadas, para o rendimento do agregado.







Por exemplo, um T2 em Campo de Ourique, Lisboa, com um valor de referência no mercado de 1288 euros, pode ser alugado por 982 euros. Uma poupança de mais de 300 euros. Na Campanhã, na cidade do Porto, um T2 que agora é arrendado por 624 euros, pode passar para 499, uma redução de 125 euros.







Segundo a governante, “o”.O decreto-lei define que acalculado com base em vários fatores, nomeadamente a área de alojamento, a mediana de preços divulgada pelo INE, a tipologia e outras características relativas à qualidade do alojamento”.. Um pode estar acabado de reabilitar, com uma excelente eficiência energética, mobilado, equipado, com lugares de estacionamento, com acessibilidade fácil. E outro no mesmo edifício pode ter condições de habitabilidade mas não estar acabado de reabilitar, não ter mobília, não ter equipamentos de cozinha, implicar outro investimento por parte das pessoas e pode estar, imaginemos, num quinto andar sem elevador”, exemplificou Ana Pinho.Segundo a secretária de Estado, “estes dois apartamentos terão um valor diferenciado máximo de limite de renda no programa, que pretende traduzir as suas características específicas”.Com o Programa de Arrendamento Acessível, o“Não abrandamos a nossa preocupação, muito em particular porque o que está a acontecer no mercado é preocupante nos últimos tempos do ponto de vista do acesso à habitação”, sublinhou a secretária de Estado na entrevista à Antena 1.Para Ana Pinho, “os”.“Neste momento o mercado ainda está relativamente em roda livre, no sentido em que os programas de política de habitação vão entrar em vigor a 1 de julho”.O Programa de Arrendamento Acessível é hoje anunciado oficialmente.