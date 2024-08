Rendas antigas. Fraca adesão dos senhorios à compensação financeira

Os números são do Ministério da Habitação e foram divulgados pelo jornal Público.



O formulário para os senhorios pedirem a compensação está disponível há um mês. Prevê que o Estado pague a diferença entre o valor da renda e uma parte do valor patrimonial da casa.



As rendas antigas são aplicadas a inquilinos com idade igual ou superior a 65 anos ou com um grau de deficiência superior a 60%...



E também a agregados com um rendimento anual bruto inferior a cinco salários mínimos.