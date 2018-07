Rendimento das famílias na zona euro sobe 0,1% no primeiro trimestre do ano

Lusa27 Jul, 2018, 10:11 | Economia

No que respeita ao conjunto da União Europeia (UE), o indicador recuou 0,1% entre janeiro e março de 2018, depois de no período homólogo ter caído 0,3% e de ter subido 0,6% no último trimestre de 2017, revelam os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE.

No que respeita ao consumo das famílias `per capita`, subiu 0,3% na zona euro no primeiro trimestre do ano, depois de ter progredido 0,2% no mesmo período homólogo e 0,1% no quarto trimestre de 2017.

No conjunto da União, este indicador registou entre janeiro e março um ligeiro aumento, de 0,1%, idêntico ao registado no primeiro trimestre do ano passado, depois de ter progredido 0,2% no trimestre anterior.