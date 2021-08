Rendimentos do Banco CTT crescem 19% para 46 milhões de euros no 1.º semestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os Correios de Portugal salientam que o crescimento dos rendimentos no semestre foi de 7,3 milhões de euros.

"O segundo trimestre de 2021 registou um crescimento de 5,6 milhões de euros (+29,5%)" em termos homólogos, tendo no primeiro trimestre crescido 8,7% (+1,7 milhões de euros).

"O crescimento dos rendimentos contou com a `performance` positiva da margem financeira, que atingiu 25,7 milhões de euros" no semestre em análise, 4,4 milhões de euros (+20,4%) acima do que foi registado no primeiro semestre de 2020, "com o segundo trimestre a crescer 29,4%" em termos homólogos.