Renovação da ETAR do Choupal em Coimbra avança pelo valor base de 37 ME

"Focado na política de requalificação preventiva e efetiva em manutenção de ativos, este investimento, com valor base de 36,85 milhões de euros, incorpora novas exigências de tratamento impostas pela nova licença de descarga, emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)", informou a AdCL em comunicado enviado à agência Lusa.

A remodelação da ETAR do Choupal, na margem direita do rio Mondego, "vai permitir uma maior resiliência do sistema de saneamento, um serviço essencial para a comunidade", acrescentou a empresa, registando que, "após um longo processo, (...) consegue autorização para o lançamento de concurso, no valor de 36,85 milhões de euros.

"Regozijamo-nos com este novo concurso, difícil de alcançar, visto que necessitou de diversas autorizações por parte da tutela", afirmou o presidente do conselho de administração da AdCL, Alexandre Oliveira Tavares, citado na nota.

Na sua opinião, trata-se de "uma empreitada fundamental para modernizar esta importante infraestrutura ambiental para a região e criar resiliência para o tratamento de cerca de 21,5 milhões de m3/ano de saneamento doméstico e industrial tratado, em tempo húmido".

"É fundamental o envolvimento de todos os atores do território para sensibilizar as entidades públicas para a necessidade de cofinanciamento desta importante intervenção e investimento no ciclo urbano da água", referiu.

A AdCL já tinha lançado um concurso público internacional em fevereiro de 2021.

"Em julho de 2021, verificou-se que todas as propostas foram excluídas, entre outros motivos, por ultrapassarem o preço base proposto a concurso, que era de 21,5 milhões de euros", recordou.

A empresa encetou depois "as diligências necessárias para conseguir as devidas autorizações para este investimento".

"Os 36,85 milhões de euros hoje aprovados serão divididos pela parte de conceção e construção, de exploração e reaproveitamento elétrico, através da produção de biogás e de energia fotovoltaica".

A ETAR remodelada do Choupal, com aproveitamento de "boa parte das infraestruturas atuais", servirá uma população de 200 mil pessoas da zona de Coimbra "no ano horizonte de projeto".

"A linha de tratamento proposta (...) tem em consideração as preocupações ambientais inerentes à descarga dos efluentes tratados na massa de água, o rio Mondego, mas também objetivos de melhoria da eficiência energética e de valorização de subprodutos, alinhados com as estratégias e compromissos nacionais em termos de neutralidade energética e carbónica e de economia circular".