"Repor poder de compra". Trabalhadores da CP e da IP no segundo de dois dias de greve

Ouvido ao início da manhã pela RTP, no Porto, Américo Rodrigues, dirigente do Sindicato dos Transportes Ferroviários, adiantou que, até ao momento, não tem havido diálogo por parte das duas empresas.



"Na CP, conseguiu-se andar até ao último dos últimos dias, até por volta das 12h00, para tentar que esta situação fosse alterada. Na IP, há cerca de um mês que ninguém nos dá resposta", afirmou o sindicalista.

, acentuou Américo Rodrigues.O sindicalista reiterou ainda queAlém do Porto, as equipas de reportagem da RTP testemunharam os constrangimentos experimentados pelos utentes dos transportes ferroviários em Coimbra e na região de Lisboa.

A CP advertiu para "perturbações na circulação de comboios, a nível nacional", "com possível impacto nos dias anteriores e seguintes aos períodos de greve". Os clientes que haviam adquirido bilhetes para ligações ferroviárias suprimidas podem solicitar o reembolso total do valor até dez dias após o fim da greve, ou revalidação gratuita para outro comboio do mesmo tipo.Ficaram estabelecidos serviços mínimos de 25 por cento dos comboios, que, de acordo com a CP, se concentram ao início e ao final do dia.



A plataforma sindical é composta pela ASCEF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária, pela ASSIFECO - Associação Sindical Independente, pelo FENTCOP - Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, SINDEFER - Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia, SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários de Infraestruturas e Afins, SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, SIOFA - Sindicato Independente dos Operacionais e Afins e pelo STF - Sindicato dos Transportes Ferroviários.

O pré-aviso previa a greve de 24 horas para os dias 23 e 26 e uma "greve ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, desde as 0h00 de 23/12 às 24h00 de 2 de janeiro de 2023".



c/ Lusa