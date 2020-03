Representantes de 51 países esperados em Fátima para Workshops de Turismo Religioso

Segundo a organização, a cargo da Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO), com o apoio das Câmaras de Ourém e Guarda, Santuário de Fátima, Turismo de Portugal, Turismo do Centro de Portugal e Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, estão previstas presenças de representantes de 51 países, embora, face ao surto de Covid-19, se tenham registado já alguns cancelamentos.

Estas ausências foram justificadas com as "medidas e recomendações adotadas pelos países de origem", informou a organização dos Workshops, adiantando que tem estado "em contacto com as entidades competentes e seguirá as recomendações da Direção Geral de Saúde" no evento.

A iniciativa visa a promoção de uma bolsa de contactos de negócio entre os participantes, a promoção internacional de Portugal enquanto destino privilegiado de turismo religioso e o fortalecimento da importância do turismo religioso no contexto do setor turístico mundial, adianta a organização.

Os trabalhos decorrerão em Fátima na quinta e na sexta-feira, enquanto no sábado terá lugar um Workshop sobre Turismo Judaico, na cidade da Guarda.

A Jornada Mundial da Juventude 2022, que se realizará em Lisboa, estará em destaque durante os trabalhos da manhã de quinta-feira, com intervenções sobre "A Juventude, a Religião e a Espiritualidade: desafios antigos em tempos novos", por Paulo Mendes Pinto, da Universidade Lusófona, e a apresentação da própria Jornada pelo bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar, responsável pela organização logística do evento que juntará centenas de milhares de jovens nas margens do Tejo no verão de 2022.

O próximo congresso eucarístico internacional, a realizar em Budapeste de 13 a 20 de setembro, subordinado ao tema "Todas as minhas fontes estão em Ti. A Eucaristia: Fonte da nossa vida e da nossa missão cristã", marcará as intervenções de Kornél Fábry, secretário-geral do congresso, e de Cecília Ivancsics-Schmidt, da Embaixada da Hungria em Portugal.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, é esperada na sessão de abertura dos Workshops, marcada para o Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima.