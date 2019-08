Requisição civil. Sindicato diz que motoristas estão "tristes e revoltados"

"Vejo o Governo preferir estar do lado de quem tem vindo a prevaricar, de quem tem vindo a cometer crimes de fraude fiscal, de quem tem vindo a explorar estas pessoas com inúmeras horas de trabalho, com uma condição financeira baixíssima (...) em prol daqueles que têm lutado por uma vida digna", declarou.



O sindicalista assegurou que os serviços mínimos estão a ser cumpridos, apesar de os motoristas o terem feito "contrariados" e "revoltados".