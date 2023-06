Reserva Federal americana interrompeu a subida dos juros de referência

No último ano, a Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou em 5% a taxa de juro para as operações interbacárias, com o objetivo de pressionar a inflação em baixa.



A pausa agora decidida serve para analisar o impacto na economia, com uma certeza: se a inflação não der mostras de estar a cair para os 2%, como é pretendido igualmente na zona euro, a taxa de juro poderá subir ainda mais duas vezes, até ao final do ano.



Atualmente, a taxa de inflação nos Estados Unidos é de 4%, tal como em Portugal.