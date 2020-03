Reserva Federal de Nova Iorque aumenta liquidez após volatilidade em Wall Street

A interrupção das operações ocorreu depois de o índice alargado S&P 500 ter descido 7%.

A medida anunciada pela Reserva Federal (Fed) de Nova Iorque destina-se a cobrir essencialmente as necessidades de financiamento a curto prazo e tem como objetivo o correto funcionamento do mercado financeiro.

A Fed de Nova Iorque disse que vai assim aumentar a quantidade de empréstimos a curto prazo que realiza diariamente e quinzenalmente para satisfazer a crescente procura das instituições financeiras e evitar maior tensão à medida que os bancos e as empresas norte-americanas se preparam para enfrentar a crise do coronavírus.

A decisão da Fed nova-iorquina chega num dia marcado pela volatilidade de Wall Street, tendo a insegurança dos investidores levado a uma interrupção das operações por 15 minutos, no início da sessão, depois de o índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas, ter recuado 7% no meio da crise causada pela epidemia de coronavírus e pela queda dos preços do petróleo.

Às 15:00 (hora de Lisboa), cerca de uma hora após o recomeço das operações, a bolsa de Nova Iorque seguia em baixa, com o Dow Jones a perder 6,24% para 24.250,66 pontos e o Nasdaq a ceder 5,65% para 8.090,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 5,62% para 2.805,38 pontos.

Já bastante afetada pelos receios ligados ao coronavírus, a praça nova-iorquina foi também pressionada pelo afundamento do preço do petróleo, que caía mais de 20%.

Em causa, uma decisão da Arábia Saudita de adotar uma política de `terra queimada`, ao baixar drasticamente o preço do seu petróleo, após o fracasso na sexta-feira das negociações com a Rússia destinada a aprovar um corte suplementar na oferta para evitar a queda dos preços, numa altura de menor procura devido ao coronavírus.

"A queda dos preços do petróleo é má para os países produtores de petróleo e para as ações do setor da energia", notou o analista Art Hogan citado pela AFP. Com mais de 13 milhões de barris extraídos diariamente, os Estados Unidos são o primeiro país produtor a nível mundial, à frente da Rússia e da Arábia Saudita.