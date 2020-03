Reserva Federal de Nova Iorque lança nova operação de 500 mil milhões de dólares

Em comunicado, a Fed de Nova Iorque indicou que a operação, suplementar em relação ao calendário normal, "tem por objetivo assegurar que o montante de reservas permanece amplo e apoiar o bom funcionamento dos mercados financeiros no curto prazo".

A operação terá início às 17:30 (hora de Lisboa) com a duração de 15 minutos.

O banco central norte-americano tem aumentado a liquidez no mercado desde que a crise do coronavírus começou a atingir os Estados Unidos.

No domingo, a Reserva Federal baixou as taxas de juro para o intervalo entre zero e 0,25%, ao mesmo tempo que anunciou um programa de estímulos no valor de 700 mil milhões de dólares, incitando os bancos a utilizarem todos os meios ao dispor para garantir que os seus clientes têm acesso a dinheiro barato.