Reserva Federal dos Estados Unidos mantém taxas de juro inalteradas

"O Comité decidiu manter o intervalo para a taxa de juro federal entre 0 e 1/4 por cento e espera que seja apropriado manter este intervalo até às condições do mercado de trabalho terem chegado a níveis consistentes com a avaliação do Comité", pode ler-se no comunicado do Comité de Mercado Aberto da Fed divulgado hoje.

Em março, quando se começou a fazer sentir o impacto da pandemia, a Fed decidiu baixar as taxas de juro em um ponto percentual para o intervalo atual de entre 0% e 0,25%, assegurando que se manteriam assim enquanto for necessário.