Reserva Federal inicia última reunião do ano e divulga novas previsões

O banco central poderá ainda aprovar mais medidas para apoiar a economia nesta última reunião de 2020, quando se fazem sentir os efeitos económicos da pandemia de covid-19 e o Congresso ainda não conseguiu aprovar um novo pacote de ajuda.

"Quando a dinâmica económica desacelera e os casos de covid-19 aumentam, pensamos que os responsáveis pela política monetária podem reforçar o apoio à economia, até que as vacinas se tornem amplamente disponíveis", disse Kathy Bostjancic, da Oxford Economics, numa nota citada pela AFP.

Kathy Bostjancic afirmou que é possível que "a Fed prolongue a maturidade das aquisições de títulos do Tesouro para garantir mais apoio monetário".

Em março, quando se começou a fazer sentir o impacto da pandemia, a Fed decidiu baixar as taxas de juro, que estão atualmente num intervalo entre 0% e 0,25%, assegurando que se manteriam assim enquanto for necessário e, por isso, não são esperadas alterações.

O comité de política monetária da Fed vai divulgar na quarta-feira ao final da tarde um comunicado e depois o presidente do banco central, Jerome Powell, dará uma conferência de imprensa para explicar as decisões anunciadas.

As previsões macroeconómicas divulgadas em setembro, que apontavam para uma contração de 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e para uma taxa de desemprego de 7,6% no final do ano, serão agora atualizadas.

Powell tem insistido na necessidade de serem aprovados novos estímulos orçamentais dada a dimensão da crise, mas até agora o Congresso mostrou-se incapaz de alcançar um acordo.