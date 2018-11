Reserva Federal mantém taxas de juro, mas assinala futuras subidas

Lusa08 Nov, 2018, 20:42 | Economia

Como já era esperado pelos mercados, o comité monetário da Reserva Federal (Fed) deixou inalteradas as taxas que influenciam todos os tipos de crédito nos Estados Unidos e que estão atualmente entre 2% e 2,25%.

No comunicado, a Fed repetiu que "outras subidas graduais" serão adequadas para acompanhar "uma expansão económica sustentável", o que deixa a ideia de que pode haver um novo aumento dos juros ainda em 2018, que, a confirmar-se, será o quarto desde o início do ano, numa altura em que a economia norte-americana regista um crescimento dinâmico.

Depois da redução de impostos aprovada pela administração Trump, a economia norte-americana avançou a um ritmo anual de 3,5% no terceiro trimestre, após uma expansão de 4,2% nos três meses anteriores, um ritmo acelerado em relação à média de 2,1% de crescimento anual registada nos últimos anos.

A Fed tenta, no entanto, evitar um sobreaquecimento da economia e uma subida acentuada da inflação, numa altura em que, pela primeira vez em dez anos, o aumento dos salários nos Estados Unidos atingiu 3,1% em outubro, o que pode fomentar um aumento dos preços.

No comunicado divulgado após a reunião de hoje, a Fed considera a atividade económica "forte", o mercado laboral "sólido" e os gastos das famílias "em aumento robusto".

O banco central assinalou, no entanto, que o investimento das empresas abrandou após um aumento rápido verificado no início do ano.

Esta foi a última reunião de política monetária sem conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell, que a partir do próximo ano vai explicar aos jornalistas as decisões tomadas após cada uma destas reuniões.

A próxima reunião de política monetária do banco central norte-americano está marcada para 19 de dezembro.