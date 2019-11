Reserva Federal prevê taxas de juro inalteradas se crescimento se mantiver

"A atual posição na política monetária permanecerá apropriada enquanto a informação que nos chegue sobre a economia se mantiver em linha com as nossas perspetivas de um crescimento económico moderado, de um mercado laboral forte e de uma inflação próxima do nosso objetivo de 2%", disse Jerome Powell, numa declaração no Congresso, mostrando-se otimista quanto à evolução da economia norte-americana, apesar dos riscos de um abrandamento global e da "persistente" tensão comercial.

Powell manifestou, no entanto, preocupação com a dívida federal, que "está a um nível elevado e continua a crescer", o que pode a longo prazo afetar o investimento privado e o crescimento.

A Fed anunciou no passado dia 30 a terceira descida das taxas de juro deste ano e Powell já tinha assinalado na altura que haverá uma pausa enquanto não se registarem alterações fundamentais nas previsões do banco central.

A taxa dos fundos federais situa-se atualmente no intervalo entre 1,50% e 1,75%.

Os últimos dados relativos ao crescimento indicam que este terá avançado no terceiro trimestre a um ritmo de 1,9%, depois dos 2% registados nos três meses anteriores.

Powell afirmou que esse abrandamento se deve em parte à longa greve na General Motors, mas também a uma descida do investimento relacionada com a incerteza criada pela guerra comercial desencadeada pela atual administração norte-americana.

A próxima reunião de política monetária da Fed está prevista para 10 e 11 de dezembro.