Reserva Federal reduz taxas de juro em 0,25 pontos, pela segunda vez este ano

Este segundo corte nos juros -- o primeiro do ano, também de 0,25 pontos, ocorreu em setembro - colocou as taxas diretoras num intervalo entre 3,75% e 4%.



A decisão não terá sido unânime. Dois dos doze membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), votaram contra a medida, mas por motivos diferentes, noticia a AFP.



Um dos membros defendia um corte maior nas taxas, de meio ponto percentual, e o outro opôs-se a qualquer redução.



A descida dos juros foi decidida no segundo e último dia da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), formado pelos sete membros do conselho de governadores do Sistema da Reserva Federal, o presidente do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque e quatro dos restantes 11 presidentes do Banco da Reserva, que cumprem mandatos de um ano em regime de rotatividade.



O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem defendido insistentemente taxas de juro mais baixas para reduzir os custos dos empréstimos e apoiar as suas políticas "pró-crescimento", assentes em cortes de impostos, desregulação e tarifas.



