Reserva Federal sobe previsão de crescimento dos EUA para 1,6% este ano

Ao mesmo tempo, o banco central reconhece uma deterioração das condições no mercado de trabalho: "a criação de empregos abrandou, a taxa de desemprego aumentou, mas continua baixa".

No final de uma reunião de dois dias, a Fed decidiu cortar os juros em 25 pontos base, para um intervalo entre 4,00% e 4,25%, pela primeira vez desde dezembro de 2024.