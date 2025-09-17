Reserva Federal sobe previsão de crescimento dos EUA para 1,6% este ano
A Reserva Federal americana (Fed) subiu hoje as suas estimativas para o crescimento da economia americana este ano, para 1,6%, face aos 1,4% que tinha avançado em junho.
Ao mesmo tempo, o banco central reconhece uma deterioração das condições no mercado de trabalho: "a criação de empregos abrandou, a taxa de desemprego aumentou, mas continua baixa".
No final de uma reunião de dois dias, a Fed decidiu cortar os juros em 25 pontos base, para um intervalo entre 4,00% e 4,25%, pela primeira vez desde dezembro de 2024.